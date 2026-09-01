"Известия": четыре министерства РФ поддержали дистанционную продажу российского вина

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Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин поддержали идею эксперимента по онлайн-продаже российского вина, однако Минздрав выступил против. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Отмечается, что в распоряжении издания оказалось письмо главы Минздрава Михаила Мурашко зампреду правительства Татьяне Голиковой. В нем ведомство указывает, что расширение доступности алкоголя противоречит государственной политике по снижению его потребления.

Кроме того, министр обратил внимание на риск заказа крупных партий спиртного, роста разового потребления и возможного обхода возрастных ограничений, когда дети пользуются аккаунтами взрослых.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили изданию, что инициатива создаст новые механизмы для более активного продвижения продукции небольших виноделен, повысит ее конкурентоспособность и улучшит информированность потребителей о российском вине.

Ранее стало известно, что власти РФ возобновили обсуждение онлайн-торговли алкоголем. Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии еще в 2021 году.

Участвовать в нем могли компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя. В январе 2025 года заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина поставлен на паузу.