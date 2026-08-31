Певица Седокова рассказала, что хочет усыновить троих детей

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Певица Анна Седокова заявила, что хочет родить еще двоих детей и троих усыновить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу платформы VK Видео.

"У меня много сердца и любви, я хочу ей делиться. У меня есть возможность помочь деткам из детдома", – отметила артистка на шоу о материнстве "Ой, мамочки".

По словам певицы, у нее уже есть трое детей. Она добавила, что две дочери уже учатся.

В браке с футболистом Валентином Белькевичем у Седоковой родилась дочь Алина. Сейчас ей уже 21 год. У певицы также есть дочь Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским и сын Гектор от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым.

Ранее Седокова рассказала, что была на свидании, которое прошло неудачно. По словам артистки, мужчина позвал ее на свидание, но она отказалась и предложила вместо этого прогуляться вместе с ее собакой Марусей. Однако певица призналась, что осталась недовольна встречей.

