Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 22:00

Шоу-бизнес

Певица Седокова рассказала, что хочет усыновить троих детей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Певица Анна Седокова заявила, что хочет родить еще двоих детей и троих усыновить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу платформы VK Видео.

"У меня много сердца и любви, я хочу ей делиться. У меня есть возможность помочь деткам из детдома", – отметила артистка на шоу о материнстве "Ой, мамочки".

По словам певицы, у нее уже есть трое детей. Она добавила, что две дочери уже учатся.

В браке с футболистом Валентином Белькевичем у Седоковой родилась дочь Алина. Сейчас ей уже 21 год. У певицы также есть дочь Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским и сын Гектор от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым.

Ранее Седокова рассказала, что была на свидании, которое прошло неудачно. По словам артистки, мужчина позвал ее на свидание, но она отказалась и предложила вместо этого прогуляться вместе с ее собакой Марусей. Однако певица призналась, что осталась недовольна встречей.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика