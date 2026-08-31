Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 19:59

Происшествия

Две гражданки РФ находились на борту затонувшего у берегов Кипра парома

Фото: AP Photo

Две гражданки России были на борту затонувшего у берегов Кипра парома "Фило Джет". Одна из них спасена, другая пропала без вести, сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции.

Диппредставительство отметило, что жизни спасенной девушки ничего не угрожает. Посольство продолжает следить за ситуацией.

На Кипре паром перевернулся в море и затонул на глубине 514 метров 30 августа. На борту находились 267 человек, 241 из них удалось спасти. Также сообщалось о 8 погибших. Позже стало известно о погибшей россиянке.

Причину ЧП установят после анализа черных ящиков. Власти Турецкой Республики Северного Кипра рассматривают версию о столкновении судна с неизвестным объектом. При этом экипаж судна утверждает, что причиной стало повреждение носовой части парома.

После случившегося в республике объявлен трехдневный траур. Капитан корабля и семь членов экипажа взяты под стражу для выяснения причин катастрофы.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика