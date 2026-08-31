31 августа, 19:59Происшествия
Две гражданки РФ находились на борту затонувшего у берегов Кипра парома
Фото: AP Photo
Две гражданки России были на борту затонувшего у берегов Кипра парома "Фило Джет". Одна из них спасена, другая пропала без вести, сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции.
Диппредставительство отметило, что жизни спасенной девушки ничего не угрожает. Посольство продолжает следить за ситуацией.
На Кипре паром перевернулся в море и затонул на глубине 514 метров 30 августа. На борту находились 267 человек, 241 из них удалось спасти. Также сообщалось о 8 погибших. Позже стало известно о погибшей россиянке.
Причину ЧП установят после анализа черных ящиков. Власти Турецкой Республики Северного Кипра рассматривают версию о столкновении судна с неизвестным объектом. При этом экипаж судна утверждает, что причиной стало повреждение носовой части парома.
После случившегося в республике объявлен трехдневный траур. Капитан корабля и семь членов экипажа взяты под стражу для выяснения причин катастрофы.