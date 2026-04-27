Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 07:56

Происшествия

Неизвестные захватили грузовое судно недалеко от побережья Сомали

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Неизвестные захватили грузовое судно в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад в Сомали. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

После захвата судно было перенаправлено в территориальные воды Сомали.

"В связи с повышенной угрозой возможной активности пиратских группировок судам рекомендуется проходить данный участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO на время проведения расследования властями", – говорится в сообщении центра в соцсети X.

Ранее два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии по подозрению в незаконной перегрузке топлива. Оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

До этого в порту Владивостока было арестовано иностранное судно, которое ранее нанесло значительный ущерб российскому сейнеру при столкновении с кораблем. Иностранное судно находилось на рейде в акватории Амурского залива.

Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика