Песков не исключил переговоры Путина с Гутерришем "на ногах" на полях ШОС

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Отдельной встречи Владимира Путина с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем не запланировано, однако они могут переговорить "на ногах" в кулуарах на саммите ШОС в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что у главы государства пройдет встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков назвал важным каждый контакт на высшем уровне. В рамках беседы Путин изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана присоединиться к Евросоюзу.

"Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум", – указал Песков.

Он напомнил, что такую же позицию заняли лидеры и других стран ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане.

По словам официального представителя Кремля, поездка Путина в Киргизию будет длительной и насыщенной, с большим количеством двусторонних встреч.

"Из двусторонних встреч каждая встреча важна для нас, потому что каждая встреча действительно имеет очень глубокое содержание, разностороннее содержание", – сказал Песков и назвал заседание в рамках ШОС очень важным форматом, стратегическим значимым для России.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие лидеры 17 стран, а также Гутерриш. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития организации, а также перспективы углубления сотрудничества.