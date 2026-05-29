Путин заявил об открытости ЕАЭС к равноправному сотрудничеству

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными государствами и объединениями. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам главы государства, круг преференциальных партнеров "пятерки" из года в год расширяется. При этом ЕАЭС и его интеграционная деятельность привлекают внимание иностранных государств и крупных структур. Среди них – СНГ, ШОС и АСЕАН, указал российский лидер.

Ранее Путин сказал, что сотрудничество между Россией и Казахстаном в рамках различных международных объединений показывает пример конструктивного взаимодействия в глобальной политике.

Он обратил внимание на совместную работу стран в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, а также в каспийской "пятерке" в формате "Россия – Центральная Азия".