29 мая, 18:17

IHA: прогулочное судно с 110 пассажирами затонуло в Турции

Фото: 123RF.com/efired

Прогулочное судно с 110 пассажирами на борту затонуло недалеко от турецкого Мармариса. Об этом сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел в бухте возле острова Дженнет, где часто проводятся экскурсии. Экипаж заметил нештатную ситуацию и направил судно к берегу. Когда оно начало набирать воду, было принято решение об эвакуации.

Пассажиров пересаживали на ближайшие катера и лодки, находившиеся в бухте, к спасательной операции вскоре подключилась береговая охрана. После завершения эвакуации судно полностью ушло под воду. Пострадавших нет. Местные власти уже начали расследование происшествия.

Ранее лодка перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале в Бурятии. Пять человек погибли, еще одна женщина получила рваную рану ноги. Она доставлена в больницу. Спасти удалось 13 пассажиров, в том числе ребенка.

Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В оперативных службах заявили, что судно было исправно, а его техническое состояние на момент аварии – удовлетворительным.

происшествияза рубежом

