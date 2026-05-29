"Чемпионат": у "Локомотива" не осталось денег на покупку новых игроков

У футбольного клуба "Локомотив" нет бюджета на покупку новых игроков, сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что клубу якобы не поможет даже продажа полузащитника Алексея Батракова – у "Локомотива" сохраняется долг в свыше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей.

При этом клуб уже включил в доходную часть продажи Батракова, полузащитника Артема Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьева во время прохождения лицензирования на следующий сезон, чтобы сохранить возможность играть. В публикации указывается, что иначе был риск неполучения лицензии.

Ранее сообщалось, что Батраков стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов Российской Премьер-лиги (РПЛ). Стоимость игрока достигла 28 миллионов евро. Второе место в рейтинге заняли полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян – по 25 миллионов евро.

