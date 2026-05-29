Карпин объяснил поражение сборной России по футболу в матче с Египтом

28 мая сборная России по футболу уступила команде Египта в Каире со счетом 0:1. При этом подопечные Валерия Карпина в игре с участником будущего чемпионата мира нанесли всего один удар в створ. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Тяжелый футбольный сезон для вызванных в сборную России игроков продолжился нетипично длинным тренировочным лагерем, в рамках которого предстоит сыграть сразу три контрольных матча. И первый из них – с участником будущего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Сборная Египта под руководством Хоссама Хассана попала в группу G, где побьется за выход в плей-офф с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. И в рамках подготовки к турниру в качестве одного из спарринг-партнеров была выбрана команда Валерия Карпина. Правда, на поле стадиона в Каире не вышел ее главный звездный игрок – Мохамед Салах остался вне заявки, но присутствовал со своей сборной на скамейке, закинув ноги без обуви на кресло.

Зато в старте появился другой именитый персонаж – форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш. В первом тайме у него был один опасный момент, но его дальний выстрел прошел мимо левой штанги ворот голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. Однако самый горячий эпизод, пожалуй, был у его партнера и капитана Трезеге: левый вингер замыкал передачу на дальнюю штангу, благо пробил в небеса.

Сборная Египта в первом тайме в целом была лучше: за россиянами остались разве что минут 10 в середине. Случился отличный прострел Данила Кругового с левого фланга, но к мячу не успел Иван Сергеев. Плюс запомнился прекрасный дальний удар Матвея Кисляка чуть в сторону от створа. В целом же прессинг сборной России работал ситуативно, плюс были проблемы с переходом в атаку. Египет же славно вжимал нас к штрафной, пусть зачастую и без особой остроты. Но по итогу – по нулям в плане ударов в створ у обеих команд.

Возможно, первый тайм для России прошел с оглядкой на необходимость адаптироваться. Во-первых, в Каире было под 30 градусов жары, во-вторых, из десятков тысяч местных фанатов (было и почти две тысячи российских, за что им огромный респект) отдельные хулиганы пронесли лазерные указки, которыми пытались слепить игроков нашей сборной в те или иные ключевые моменты. Например, когда Агкацев готовился вступать в игру при розыгрыше египтянами штрафного, или когда Максим Глушенков исполнял свою попытку со стандарта. На российских стадионах такие фокусы жестко пресекаются, да и в Европе это не особо распространено, поэтому такой нюанс тоже был в новинку, и к этому было необходимо привыкнуть. В третьих, по словам Карпина, поле было очень скользким из-за обильного полива, к чему также надо подстроиться. Правда, есть нюанс: Египет играл на той же поляне, что не сказывалось на их рисунке игры.

В тайме втором многие болельщики ждали на поле в майке сборной России игрока, чье появление в списке стало большим сюрпризом. Полузащитник молодежки "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов, который в 18 лет стал звездой в своем возрасте и уже потихоньку привлекается к работе с основой, впервые получил вызов в команду Карпина и принял его с большим уважением.

Но его дебюта придется подождать – тренерский штаб доверил эту встречу другим футболистам. Они здорово начали второй тайм, сразу разыграв два опасных угловых с ударами Антона Миранчука: в первом случае выстрел парировал голкипер египтян, во втором сфера пролетела мимо створа. А на 52-й минуте с линии вратарской подачу замыкал Иван Сергеев – выше перекладины.

Но выдав мощное начало, Египет включил повышенную передачу и по сути смял оборону сборной России. И пока защита пыталась остановить Мармуша, не уследили за Зико: на 65-й минуте форвард местного клуба "Пирамидс" откликнулся на навес с правого фланга и без помех расстрелял головой ворота Агкацева. На перехват пытался успеть Илья Вахания, но защитник теперь уже "Краснодара" немного не успел.



Сборная Египта в рамках подготовки к чемпионату мира проводила массовую ротацию, но на качество игры что в атаке, что в обороне это влияло не особо. Карпину брошенные в бой свежие силы перевернуть игру не помогли: впереди было много суеты, и до хорошего плотного завершения так и не дошло. Хозяева же могли забивать и больше, благо Агкацев сделал два сейва подряд в самой концовке. Египет в целом по матчу был агрессивнее и быстрее, за счет чего и добился победы. Ждали мы, конечно, повторения матча группового этапа домашнего чемпионата мира 2018 года, когда сборная России добилась победы 3:1 и вышла в плей-офф, но не в этот раз.

После игры Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" отметил, что у него есть вопросы и по судейству, но в чем конкретно они заключаются, раскрывать не стал. Тем более, основные претензии у главного тренера возникли к своим подопечным.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Первые 15 минут не впечатлили, в остальном была абсолютно равная игра. Взяли матч под контроль, получался прессинг, начали создавать что-то в атаке. После 60-й минуты чуть подсели, прессинг не удавался: чуть позже выдвигались, не так резко и быстро. В атаке тоже хотелось бы создавать больше, не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать оборону. Для гола не хватило мастерства, хладнокровия. Кем из футболистов остался доволен, скажу им в раздевалке.

Хоть сборная России и не готовится пока к чему-то серьезному из-за отстранения, на ее результаты неминуемо приходится обращать внимание. В ворота Египта пришелся всего один удар в створ из восьми попыток, а показатель ожидаемых голов (xG) замер на отметке 0,52 – худший результат со времен отборочного матча на чемпионат мира с Хорватией в 2021 году. Более того, в последних пяти играх у команды Карпина только одна победа – над Никарагуа, плюс две ничьи и два поражения. Уже не так приятно, как многолетняя серия вообще без фиаско, которая пришлась на годы отстранения.

Подправить статистику можно в двух оставшихся играх нынешнего сбора – против Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9-го.

