Путин: ЕАЭС просила бы Армению о скором проведении референдума о членстве в ЕС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) просили бы Армению как можно раньше провести референдум касаемо ее членства в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в Казахстане, где он находится с госвизитом.

"Премьер-министр (Никол. – Прим. ред.) Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше", – отметил он.

Путин сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине – все произошло с попыток присоединения к ЕС. Российский лидер обратил внимание, что в случае выхода страны из ЕАЭС в отношении ее граждан будут применяться такие же требования, которые действуют в отношении мигрантов из государств СНГ, включая покупку патентов.

Помимо этого, он задался вопросом, кому будет поставлять Ереван свою агропродукцию, если Москва не сможет ввозить ее. В это же время Армения в составе ЕАЭС имеет доступ к большому развитому рынку объединения, включая возможность беспошлинной торговли и упрощенную логистику.

Армения обладает и льготами на энергоносители. Путин напомнил, что 600 евро за энергоносители в Европе и 150 в Армении – это несравнимая величина. Поэтому в случае выхода республики из объединения ее ждет повышение цен.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. В свою очередь, Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Москвой и делать что-то во вред ее интересам.

