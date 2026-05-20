20 мая, 15:19

Пашинян заявил, что Армения не будет делать ничего во вред интересам РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Армения не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Об этом на встрече с избирателями в ходе предвыборной кампании заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло. Пашинян напомнил, что начиная с 2018 года он провел с российским лидером порядка 200 телефонных разговоров.

Вместе с тем премьер-министр добавил, что к такой сверхдержаве, как Россия, надо относиться уважительно. При этом Ереван не может ставить свои интересы ниже интересов Москвы, отметил он.

"Это легитимная позиция. Но в противостояние с Россией мы вступать не будем, диалог на высшем уровне будет продолжен", – резюмировал политик.

Ранее Пашинян указывал, что Ереван не станет выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не собирается обсуждать возможный выход из организации.

Он также отметил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, и заявил, что в диалоге двух стран происходит положительная трансформация.

