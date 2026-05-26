Помещение и здание для бизнеса выставлены на торги в Басманном районе Москвы

Помещение и здание для бизнеса выставлены на открытые торги в Басманном районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение площадью 73,7 квадратного метра находится по адресу улица Фридриха Энгельса, дом 31/35. Оно подойдет для размещения спортивной студии, творческой мастерской или магазина.

Также по адресу Новая Басманная улица, дом 27, строение 2, для инвесторов доступно здание площадью 63,4 "квадрата". Там можно открыть семейное кафе, салон красоты или художественную галерею, рассказал Пуртов.

Выставленное на аукцион здание расположено на территории объекта культурного наследия федерального значения, а также объединенной охранной зоны, зон строгого регулирования застройки, охраняемого ландшафта и охраняемого культурного слоя.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 июня, аукционы состоятся 15-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги семь коммерческих помещений в Некрасовке. Их площадь варьируется от 50,1 до 105,6 "квадрата". Благодаря свободному назначению в них можно разместить аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни, салоны красоты, магазины или другие коммерческие организации, указал Пуртов.