Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 21:19

Экономика

Торги по продаже небоскреба РЖД в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Торги по продаже небоскреба Moscow Towers, принадлежащего РЖД, в деловом центре "Москва-Сити" не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Прием заявок на участие в торгах завершился 8 мая. 18-го числа они рассматривались для определения участников аукциона, а само мероприятие было запланировано на 21 мая.

Ожидалось, что аукцион проведут в электронной форме на повышение цены. Начальная стоимость составила 280,8 миллиарда рублей, шаг аукциона – 8,4 миллиарда.

"К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре <...> не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась", – указано в материалах.

РЖД выставили небоскреб на продажу в начале апреля. Как указывалось в объявлении, здание было введено в эксплуатацию в 2024 году. Объект включает в себя две 63-этажные башни высотой 286,9 метра, объединенные общим стилобатом. Суммарная площадь небоскреба – 242 528,5 квадратного метра.

Рижский вокзал вновь выставлен на аукцион в Москве

Читайте также


экономикагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика