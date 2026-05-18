Торги по продаже небоскреба РЖД в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

Торги по продаже небоскреба Moscow Towers, принадлежащего РЖД, в деловом центре "Москва-Сити" не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Прием заявок на участие в торгах завершился 8 мая. 18-го числа они рассматривались для определения участников аукциона, а само мероприятие было запланировано на 21 мая.

Ожидалось, что аукцион проведут в электронной форме на повышение цены. Начальная стоимость составила 280,8 миллиарда рублей, шаг аукциона – 8,4 миллиарда.

"К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре <...> не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась", – указано в материалах.

РЖД выставили небоскреб на продажу в начале апреля. Как указывалось в объявлении, здание было введено в эксплуатацию в 2024 году. Объект включает в себя две 63-этажные башни высотой 286,9 метра, объединенные общим стилобатом. Суммарная площадь небоскреба – 242 528,5 квадратного метра.