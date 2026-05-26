В Госдуме предупредили о негативном влиянии увеличения срока отпуска на экономику РФ

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Увеличение количества отпускных дней для работающих россиян может негативно повлиять на экономику России, а также спровоцировать рост цен на товары и услуги. Об этом в беседе с News.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С такой инициативой ранее выступил парламентарий Николай Новиков, который предложил компенсировать выходные, "теряющиеся" во время отпускного периода.

Бессараб отметила, что это не первый раз, когда "делается вброс по увеличению отпускных", чтобы популяризировать успехи в политическом плане. Однако если посмотреть на количество выходных, то можно заметить, что их достаточно много – в 2026 году у россиян 28 календарных дней отпуска и 118 выходных и праздничных дней. Рабочих дней при этом всего 247.

"При увеличении количества отпускных нужно будет оплачивать на 5 выходных дней больше. Это ляжет в себестоимость продукции, товаров, работ и услуг. Это отразится на конечном потребителе и повлияет на экономику", – пояснила депутат.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что месяц отпуска позволяет полноценно восстановиться и многое переосмыслить. С ее слов, примерно неделю – полторы нужно потратить на то, чтобы просто выспаться и расслабиться. Обычно после этого периода восстановления включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

