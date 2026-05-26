Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил готовность в любой момент пригласить коллег по Совету безопасности организации в Старобельск, где была совершена атака со стороны Украины. Об этом он сам заявил РИА Новости.

Однако дипломат сомневается, что все стороны откликнутся на это приглашение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В этот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей оказались ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

В ответ МИД России призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителей города – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это связано с тем, что российские войска будут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

