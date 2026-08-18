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18 августа, 23:41

Происшествия

Пожар в исторической усадьбе в Балашихе локализован на 200 "квадратах"

Фото: Москва 24

В подмосковной Балашихе локализовали пожар в исторической усадьбе Пехра-Яковлевское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно, загорелась деревянная обрешетка кровли. К 22:40 по московскому времени огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Возгорание произошло в заброшенном здании на Леоновском шоссе, строение 4. При этом была угроза распространения огня по всему зданию. Информации о пострадавших не поступало.

Весь усадебный комплекс внесен в список памятников федерального значения и охраняется законом. С 1930 года корпуса бывшей усадьбы были отданы под нужды учебных заведений. Последним пользователем объекта выступал Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

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