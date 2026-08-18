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18 августа, 20:35

Культура

Стена памяти Цоя появилась в крупнейшем парке Кишинева

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

В столице Молдавии, Кишиневе, в парке "Валя Морилор" появилась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя и группы "Кино", рассказал один из авторов проекта Иван Димов. Об этом сообщает ТАСС.

На арт-объекте изображен портрет музыканта со знаком бесконечности вместо даты смерти, а также цитаты из песен "Звезда по имени Солнце", "Кукушка" и "Мама – анархия".

Димов отметил, что идея возникла из-за большой популярности группы в Молдавии. По его словам, у "Кино" в стране тысячи слушателей, которые будут рады видеть такой арт-объект. Кроме того, в марте в Кишиневе состоялся концерт группы: оцифрованный голос Цоя звучал под живую музыку на фоне архивных съемок с выступлений.

"Во время работ обычные прохожие подходили к нам и выражали благодарность", – поделился Димов.

Создание стены заняло немало времени, так как над ней трудилась команда энтузиастов, которые раньше не занимались подобными проектами.

Ранее поклонники умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) осквернили стену памяти Цоя, которая расположена на Арбате в центре Москвы. После этого член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина отметила, что обсудит с коллегами вопрос о возможной защите стены Цоя от вандалов. Позже ее вернули в прежнее состояние.

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