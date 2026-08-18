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18 августа, 18:00

Происшествия

Российский турист, задержанный в Египте, будет освобожден после уплаты залога

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Шарм-эш-Шейхе отклонил апелляцию прокуратуры и постановил освободить задержанного российского туриста Сергея Миронова под залог. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости адвокат россиянина Али аш-Шейх.

По словам адвоката, турист будет освобожден после уплаты залога в 10 тысяч египетских фунтов (примерно 200 долларов США, или 17 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Поводом для задержания россиянина в отеле Renaissance стало заявление египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи якобы в состоянии алкогольного опьянения. Россиянину вменили нарушение правил поведения, принятых в исламе.

Суд оправдал Миронова по основному перечню обвинений и назначил штраф в размере около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию, которую в итоге отклонили.

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