Братьев Ананьевых заочно приговорили к 8 годам колонии за хищение 40 млрд рублей

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Стецко

Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших руководителей ПАО "Промсвязьбанк" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии каждого. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении около 40 миллиардов рублей у банка. Кроме того, суд постановил взыскать с Ананьевых около 40 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба "Промсвязьбанку".

По версии следствия, братья вместе с соучастниками организовали систематическое хищение средств банка, используя полномочия в сфере кредитной политики и работы кредитного комитета. Деньги выводились через выдачу заведомо невозвратных кредитов, открытие кредитных линий и аккредитивов, а также заключение договоров уступки прав требований с подконтрольными российскими и иностранными компаниями.

Для проведения операций злоумышленники, как утверждает следствие, готовили фиктивные финансовые документы, отчетность и кредитные заявки. Они вводили сотрудников банка в заблуждение относительно финансового положения и платежеспособности заемщиков и добивались одобрения сделок на льготных и нерыночных условиях.

После получения кредитов средства перечислялись на счета подконтрольных офшорных компаний, в том числе через филиал "Промсвязьбанк-Кипр". Деньги, по версии следствия, использовались для вывода активов банка, финансирования связанных структур, погашения ранее выданных проблемных кредитов, приобретения активов и искусственного улучшения финансовых показателей.

Чтобы скрыть характер операций, участники группы, как ранее сообщала прокуратура, продлевали задолженность, частично выплачивали проценты, переуступали права требований и оформляли фиктивные обеспечительные сделки через номинальных лиц и подконтрольные организации.

В результате банку был причинен ущерб более чем на 39,4 миллиарда рублей. Похищенными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний "Феникс" Евгения Фридмана на 2 месяца по делу об особо крупном мошенничестве. Срок будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции.

Дело связано с поставками в 2020 году аппаратов ИВЛ корейского и немецкого производства подмосковным медучреждениям через подконтрольное бизнесмену ООО "Сомете".