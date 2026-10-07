В МЧС назвали самую грубую ошибку при атаке беспилотников

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Самой грубой ошибкой поведения при атаке БПЛА является проявление любопытства, заявил директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин в ходе пресс-конференции.

"Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать", – сказал Гаршин.

По его словам, таким образом человек подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения. Он также подчеркнул, что этого делать "ни в коем случае нельзя".

Ранее сообщалось, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило выплату 1 миллиона рублей членам мобильных огневых групп за уничтоженный беспилотник. Группа, которая успешно отразила атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, получит эту выплату. Сумма будет распределена между всеми участниками МОГ. При этом, если дрон нанес объекту ущерб, выплата не предусмотрена.

