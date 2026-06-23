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23 июня, 17:53

Политика

Шойгу заявил о совершенствовании системы защиты от атак беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противодействия беспилотным летательным аппаратам в России будет совершенствоваться, этой работе уделяется особое внимание на всех уровнях власти. Об этом по итогам визита в Индию заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в стране ведется масштабная работа по созданию новых систем защиты от беспилотников и формированию дополнительных рубежей противодействия атакам БПЛА.

"Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", – отметил Шойгу.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что развитие систем обороны сопровождается совершенствованием средств нападения со стороны противника.

Комментируя участившиеся удары по гражданским объектам, в том числе в Крыму, он отметил, что вопрос противодействия таким атакам остается сложным, однако работа в этом направлении ведется максимально активно.

Ранее Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства поручил Минобороны и кабмину свести к нулю последствия ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре. Президент отметил, что задача купирования угроз лежит на военном ведомстве и других силовых структурах, однако правительство также должно принять дополнительные меры для минимизации последствий таких атак.

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