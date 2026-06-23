Путин: на Западе есть силы, которые хотят восстановления отношений с РФ

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На Западе есть силы, которые хотят выстраивать отношения с Россией, заявил Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

"И те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те страны, которые публично заявляют о своем желании выстраивать отношения с нашей страной, они набирают обороты", – сказал глава российского государства, приведя в пример Германию.

При этом политические силы, выступающие за агрессию против РФ, сейчас катастрофически теряют рейтинг, уверен президент. Путин добавил, что у всех партий, которые высказываются за путь агрессии, "вечно как-то все скатывается и скатывается".

Путин ранее подчеркивал, что Россию не устраивают навязываемые Западом "правила", так как Москва выступает за демократические основы миропорядка. А упомянутые "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отмечал, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России. По его словам, грань между "опосредованной войной" и "прямой войной" начинает стираться.