Пушков заявил, что Запад переходит к новой фазе войны против РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России, заявил в беседе с ТАСС председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

В последнее время грань между "опосредованной войной" и "прямой войной" НАТО против РФ, по словам сенатора, начинает стираться. Это проявляется в том числе в снабжении Украины БПЛА дальнобойной ракетной техникой или активном содействии в ее производстве.

"Предоставление Украине разведданных для ударов по промышленным, военным и гражданским целям внутри России <...> непрекращающиеся поставки американского оружия через структуры НАТО и ЕС", – заявил Пушков.

Кроме того, о переходе Запада к новой фазе войны против России также говорят игнорирование или замалчивание преступлений Киева против мирных граждан и использование воздушного пространства стран НАТО для нанесения ударов по РФ, резюмировал сенатор.

Ранее в комитете по обороне Швеции заявили, что боевые действия между Россией и НАТО могут начаться в скором времени. Военные действия якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО". Кроме того, развитие ситуации зависит от неких "благоприятных политических условий" для Москвы.

