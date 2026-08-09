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09 августа, 16:14

Транспорт

В Белгороде ограничили движение транспорта после ночной атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах Белгорода для обеспечения оперативной работы спецтехники, устраняющей последствия ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-службе мэрии города.

Ограничения введены на участках:

  • перекресток Богдана Хмельницкого – проспект Славы;
  • проспект Славы – улица Попова;
  • улица Попова – улица Победы;
  • проспект Богдана Хмельницкого – Свято-Троицкий бульвар;
  • Гражданский проспект – улица Чумичова.

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов обратился к жителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием.

"Эти меры вынужденные. Чем быстрее мы дадим дорогу спецтехнике, тем быстрее удастся устранить последствия ночных ударов ВСУ. Берегите себя", – сказал он.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 5 человек, еще 25 получили травмы. Состояние 12 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, 13 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно.

Кроме того, из-за ударов произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. После случившегося были организованы пункты временного размещения, в которых находятся 26 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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