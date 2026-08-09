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09 августа, 15:51

Мэр Москвы

Собянин и Хуснуллин поздравили строителей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетили юбилейное мероприятие, посвященное Дню строителя, в "Лужниках".

Мэр столицы поблагодарил строителей за работу над ключевыми городскими объектами, в том числе за строительство станций метро, дорог и развязок.

"Спасибо за прекрасные дома, которые вы возводите, и в которых живет 13 миллионов жителей Москвы", – сказал Собянин.

В свою очередь, Хуснуллин также поздравил собравшихся с праздником и отметил символичность места проведения торжества.

"Сегодня собрались, чтобы отметить наш профессиональный праздник, 70 лет со дня образования дня строителей. <...> 70 лет назад впервые день строителя проходил именно в "Лужниках". И "Лужники" были примером мощи строительного комплекса Советского союза", – сказал Хуснуллин.

В завершение Собянин поздравил заместителя председателя правительства РФ с днем рождения, отметив, что тот, как настоящий строитель, родился в профессиональный праздник.

Как отметил ранее Собянин, старые "Лужники" стали символом Москвы для горожан. По этой причине стадион решили реконструировать, а не сносить и строить заново. Для работ нужно было увеличение числа мест, а также переделка стадиона из легкоатлетического в футбольный.

Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

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