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09 августа, 15:28

Политика

В МИД РФ заявили, что Греция продолжает оказывать военную помощь Украине

Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey

Россия сожалеет, что Греция продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму, а переданное оружие используется для убийства мирных жителей. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что греческие власти, несмотря на несогласие большинства населения, уже давно дискредитировали себя оказанием военного содействия и иной помощи преступному режиму Украины.

"Оружие, переданное ВСУ из арсеналов Греции, ежедневно убивает проживающих в зоне конфликта мирных жителей. В том числе этнических греков – мы неоднократно указывали на это", – подчеркнул Пилипсон.

Он добавил, что настрой официальных Афин продолжать поддержку Киева вызывает глубокое сожаление.

Ранее оппозиция в Греции выступила против возможной передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Лидер партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос заявил о намерении использовать все доступные механизмы, чтобы не допустить этого.

По словам политика, партия осведомлена о запросах Киева на получение греческих вооружений. Однако подобные действия Афин несут прямую угрозу обороноспособности самой Греции и являются недопустимыми.

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