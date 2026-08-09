Эксперт Кучава: сайт мошенников можно распознать по адресной строке с неправильным доменом

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Мошеннический сайт можно распознать по адресной строке с неправильным доменом и небрежному дизайну, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

По словам эксперта, злоумышленники часто регистрируют домены, визуально почти неотличимые от оригинальных. Они меняют одну букву, например, используют bakn вместо bank, применяют омоглифы, заменяя ноль на букву "о", а также выбирают непривычные доменные зоны.

Качество оформления страницы также выдает подделку. Небрежная верстка, наезжающие друг на друга элементы интерфейса, неработающие ссылки и размытые логотипы – признаки фальшивого сайта. Кроме того, должны насторожить орфографические и грамматические ошибки в текстах.

Кучава отметил, что особое внимание стоит уделять запросам конфиденциальной информации. Легитимные сервисы – банки, государственные порталы или крупные интернет-магазины – никогда не запрашивают пароли, СМС-коды, полные реквизиты карт, паспортные данные непосредственно на сайте, особенно если переход произошел по ссылке из неожиданного письма или сообщения.

Еще один значимый критерий – прозрачность сведений о компании. На надежном ресурсе обычно есть разделы "О нас", "Контакты", политика конфиденциальности и пользовательское соглашение. Важно не просто найти эти страницы, но и изучить их содержание.

По словам эксперта, лучше открыть официальный сайт организации напрямую, а не по ссылке из письма. Для связи с организацией стоит использовать контакты, найденные самостоятельно, а не указанные на подозрительном ресурсе. Такой подход снижает риск стать жертвой интернет-мошенников.

Ранее в МВД рекомендовали россиянам применять разные пароли для учетных записей, а также использовать менеджер паролей. Для защиты данных необходимо использовать разные пароли для каждого сервиса, включая мобильный банкинг.

Кроме того, в ведомстве советуют периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в сеть.