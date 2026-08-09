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09 августа, 19:45

Происшествия

В Татарстане сильный ветер повалил более 20 деревьев и сорвал 3 крыши

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

В Татарстане сильный ветер и ливень привели к падению 23 деревьев, нарушению электроснабжения и подтоплениям. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по республике.

По данным ведомства, зафиксированы подтопления уличной дорожной сети в Камско-Устьинском и Апастовском районах. В поселке Апастово вода залила 9 участков и 2 жилых дома. Спасатели помогли пожилой женщине с собакой эвакуироваться через окно из подтопленного дома.

Кроме того, из-за непогоды сорвало кровли 3 жилых домов, надворных построек и магазина. В Апастовском районе повреждено дорожное покрытие моста, организованы объездные пути. Частично отключена электроэнергия.

Осадки составили 61 миллиметр, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о задержке на вылет и прилет более 50 самолетов в международном аэропорту Сочи из-за ограничений и непогоды. По прогнозам синоптиков, 9 и 10 августа в городе ожидаются ливневые дожди, грозы, а также формирование смерчей.

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