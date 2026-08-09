Более 50 рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за непогоды

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В международном аэропорту Сочи на фоне ограничений и непогоды задерживаются более 50 самолетов на вылет и прилет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

На вылет задерживаются 24 рейса, в том числе в Тюмень, Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Москву, Сыктывкар, Санкт-Петербург и в другие города. На прилет задерживаются 27 самолетов, среди которых рейсы из Перми, Тюмени, Новосибирска, Уфы, Кемерово, Сургута, Барнаула и Москвы.

Кроме того, отменены рейсы из Тюмени и Санкт-Петербурга.

По прогнозам синоптиков, 9 и 10 августа в Сочи ожидаются ливневые дожди, грозы, а также формирование смерчей.

Минтранс России ранее напомнил, что в случае ожидания отправления рейса более 2 часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, а при ожидании свыше 4 часов – на горячее питание.

Кроме того, пассажирам положены 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте. В случае задержки перелета от 8 часов днем и от 6 часов ночью граждан должны разместить в гостиницах.