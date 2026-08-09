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09 августа, 09:33

Спорт

Международные соревнования по гребле пройдут в Москве в пятый раз

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" состоятся на Гребном канале Москвы с 3 по 6 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Турнир проводится в пятый раз и соберет более 800 спортсменов основного и юниорского составов из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран.

Российскую сборную представят призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира и Европы Алексей Коровашков, многократный чемпион мира и участник Олимпийских игр Захар Петров, призер Олимпийских игр и чемпион мира и Европы Илья Первухин и другие спортсмены.

В программу соревнований включены заезды по каноэ-спринту на дистанциях 200, 500, 1 000 и 5 000 метров, параканоэ на 200 и 500 метров, гонки на лодках класса "Дракон", заплывы на сапборде, а также турниры по канополо и гребному слалому.

Церемония открытия соревнований запланирована на 5 сентября. Гостей ждут выступления творческих коллективов и развлекательная программа. Впервые в рамках "Кубка доброй воли" разыграют медали Кубка сильнейших спортсменов – соревнований, проводимых по совместному календарному плану России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль проекта "Спортивные выходные" пройдет в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" 23 августа. В программу мероприятия войдет марафон тренировок, занятия проведут известные спортсмены и профессиональные тренеры. Завершится праздник выступлением Юлианны Карауловой.

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