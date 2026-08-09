Володин призвал регионы изучить опыт запрета продажи вейпов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что только пять регионов России приняли собственные законы о запрете продажи вейпов, и призвал остальные субъекты ознакомиться с их опытом. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По словам Володина, соответствующие нормы уже действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Республике Северная Осетия – Алания.

"Учитывая, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты", – написал политик.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Теперь все субъекты страны смогут до 2032 года вводить данный запрет. Установившие его регионы обязаны будут проинформировать Росалкогольтабакконтроль.