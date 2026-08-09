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09 августа, 09:08

Происшествия

Спасатели вытащили из Большого Садового пруда мужчину без сознания

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мужчину, который тонул на Большом Садовом пруду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Вечером спасатели станции "Академическая" во время пешего патрулирования Большого Садового пруда заметили в воде человека без сознания", – говорится в сообщении.

Мужчину оперативно доставили на берег и оказали первую медицинскую помощь. Позже пострадавшего передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который упал в воду с Лужнецкого метромоста. Пострадавшего достали из воды спасатели на катере и передали медикам для осмотра.

До этого в Санкт-Петербурге в районе Октябрьской набережной мужчина утонул, решив искупаться в Неве. Очевидцы видели, как он ушел под воду в 10 метрах от берега, а позднее водолазы достали тело. Купание в Неве запрещено из-за несоответствия воды санитарным нормам и сильного течения.

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