09 августа, 05:20Транспорт
Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты. В периметре воздушного пространства аэропорта больше нет никаких ограничений.
Все рейсы – как российских, так и зарубежных авиакомпаний – теперь обслуживаются строго по действующему расписанию без каких-либо задержек.
Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Домодедово. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.
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