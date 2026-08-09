Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов

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Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты. В периметре воздушного пространства аэропорта больше нет никаких ограничений.

Все рейсы – как российских, так и зарубежных авиакомпаний – теперь обслуживаются строго по действующему расписанию без каких-либо задержек.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Домодедово. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.

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