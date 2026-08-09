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09 августа, 17:15

Политика

Вучич заявил, что Сербия не встала на сторону Зеленского

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ничего не потеряла из-за визита украинского лидера Владимира Зеленского и не перешла на его сторону в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, его политические оппоненты после приезда Зеленского поспешили заявить о смене позиции Белграда.

"Никуда мы не перешли", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Сербия не вводила санкции против России, а Украина не признала самопровозглашенную республику Косово. Вучич также заявил, что не будет служить никому другому.

7 августа СМИ сообщали, что Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию. Ожидалось, что он встретится с Вучичем.

Бывший вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что визит Зеленского не соответствует желанию граждан страны и является результатом давления Евросоюза. Он также указал, что Белград не продаст ни одного патрона Киеву или любой другой стране, которая могла бы передать сербские боеприпасы "врагам наших русских братьев".

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