Верховный лидер Ирана назначил секретаря Совбеза своим советником

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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Мохаммада-Багера Зольгадра своим советником по политическим вопросам. Об этом сообщается на странице Хамени в соцсети Х.

"Уважаемый брат, доктор Мохаммад-Багер Зольгадр, учитывая ваш ценный опыт, я настоящим назначаю вас своим политическим советником", – говорится в публикации.

В свою очередь, экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и бывший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назначен секретарем ВСНБ, уточнил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

Ранее СМИ писали, что бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад якобы является тайным агентом внешней разведки Израиля "Моссада", которая рассчитывала с его помощью свергнуть власть с Тегеране. Утверждается, что в настоящее время он находится под домашним арестом КСИР – иранские спецслужбы раскрыли его связи с "Моссадом".