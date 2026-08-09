Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства ПВО России сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Всего с начала суток в сторону столицы летели восемь БПЛА. Все они были уничтожены.