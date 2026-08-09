09 августа, 19:49Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково
Фото: depositphotos/Chalabala
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее средства ПВО России сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Всего с начала суток в сторону столицы летели восемь БПЛА. Все они были уничтожены.