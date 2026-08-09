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09 августа, 18:50

Шоу-бизнес

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла замуж

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vogueweddings and buuski

Младшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула Уиллис вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Церемония состоялась в американском штате Айдахо, сообщает журнал Vogue.

"Таллула Уиллис вышла замуж! В субботу, 8 августа, она и музыкант Джастин Эйси связали себя узами брака на церемонии в Сан-Вэлли", – указано в сообщении.

Издание подчеркнуло, что невеста была в платье ручной работы, созданном специально для нее модным домом Balenciaga. На его изготовление ушло более 700 часов.

Ранее 31-летнюю модель Джиджи Хадид и 51-летнего актера Брэдли Купера заметили на прогулке по Парижу с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах левых рук. Звезды пока не комментировали возможную свадьбу, однако, по данным инсайдеров, Купер сделал возлюбленной предложение еще в конце прошлого года.

В конце июля голливудская актриса Эмма Робертс и ее возлюбленный и коллега Коди Джон сыграли свадьбу. Торжество в Сан-Вэлли, штат Айдахо. На церемонию пригласили только близких друзей и родственников. Среди гостей заметили тетю актрисы Джулию Робертс.

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