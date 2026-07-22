Блогер MrBeast женился на возлюбленной Тее Бойсен

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/thea

Американский блогер MrBeast (настоящее имя – Джимми Дональдсон. – Прим. ред.) сыграл закрытую свадьбу со своей возлюбленной Теей Бойсен. Об этом сообщил портал Al Bawaba.

Торжество прошло в узком кругу – на церемонию пригласили только родственников и самых близких друзей. Хотя ютубер обычно рассказывает подписчикам о своих масштабных проектах, важный аспект своей личной жизни он предпочел не афишировать.

Дональдсон и Бойсен познакомились в 2022 году во время поездки блогера в Южную Африку. Общение переросло в роман, а в конце 2024 года MrBeast сделал избраннице предложение. Бойсен также ведет каналы на YouTube и Twitch, а кроме того, изучала психологию и право.

MrBeast получил известность благодаря роликам с дорогими испытаниями, крупными денежными призами и благотворительными акциями. Со временем он превратил популярность в бизнес, запустив собственные проекты и бренды.

Подробности празднования молодожены пока не раскрыли. Поклонники поздравили пару и поддержали решение провести церемонию без лишней огласки.

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