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21 июля, 16:40

Шоу-бизнес

Певец Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, обвенчался со своей избранницей. Об этом сообщает "СтарХит", в распоряжении которого оказались кадры праздничной церемонии.

Имя возлюбленной артист пока не раскрывает. Подробностей таинства также не приводится.

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Она призналась, что стала "самой счастливой на свете".

Для гостей пара организовала отдельный рейс на свою свадьбу в Северную Осетию. При этом блогер отметила, что торжество получилось дороже, чем они с супругом рассчитывали.

В Нью-Йорке состоялась свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

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