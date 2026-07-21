Певец Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, обвенчался со своей избранницей. Об этом сообщает "СтарХит", в распоряжении которого оказались кадры праздничной церемонии.

Имя возлюбленной артист пока не раскрывает. Подробностей таинства также не приводится.

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Она призналась, что стала "самой счастливой на свете".

Для гостей пара организовала отдельный рейс на свою свадьбу в Северную Осетию. При этом блогер отметила, что торжество получилось дороже, чем они с супругом рассчитывали.