21 июля, 16:40Шоу-бизнес
Певец Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, обвенчался со своей избранницей. Об этом сообщает "СтарХит", в распоряжении которого оказались кадры праздничной церемонии.
Имя возлюбленной артист пока не раскрывает. Подробностей таинства также не приводится.
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