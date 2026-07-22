Актер Дмитрий Поднозов будет кремирован

Фото: кадр из сериала "Наружное наблюдение"; режиссеры – Андрей Савельев, Феликс Герчиков, Игорь Копылов

Ушедший из жизни актер, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов будет кремирован. Об этом ТАСС заявил сын артиста.

По словам родственника актера, сейчас его близкие занимаются организационными вопросами.

В начале июня Поднозов был госпитализирован. По словам его супруги, актрисы Алисы Олейник, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Через два дня артиста перевели в обычную палату, а 18 июня он был выписан.

20 июля актер скончался. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Церемония прощания с артистом пройдет в театре "Особняк".

За свою карьеру Поднозов снялся во многих популярных фильмах и сериалах. Среди его наиболее запоминающихся работ – роли в проектах "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2", "Карамора", "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал", а также съемки в кинокартине "Сердце мира", отмеченной гран-при "Кинотавра".

