Художника Заславского похоронили на Казанском кладбище в Пушкине

Фото: ТАСС/СПб Ведомости/Дмитрий Соколов

Художника-монументалиста Анатолия Заславского похоронили на Казанском кладбище в Пушкине, передает ТАСС.

Проститься с мастером пришли родственники, друзья, коллеги, ученики, представители художественного сообщества и многочисленные поклонники его творчества.

Заславский ушел из жизни в возрасте 86 лет 15 июля. Причиной его смерти стала онкология. Как рассказали в окружении художника, он продолжительное время болел раком, но до последнего работал и писал картины.

Его работы демонстрировались в различных городах бывшего Советского Союза и за рубежом. В 2020 году, к 80-летию Заславского, в Санкт-Петербургском музее искусства XX–XXI веков была организована персональная выставка "Мастерская в лицах".

Кроме того, его монументально-декоративные работы украсили здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.