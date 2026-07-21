Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:13

Политика

Лантратова рассказала об освобождении всех находившихся в плену курян

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, в настоящее время новые данные о курянах, удерживаемых в плену, отсутствуют. Тем не менее остаются пропавшие без вести, их поиск продолжается.

"Александр Евсеевич Хинштейн, губернатор Курской области, держит эту историю на постоянном контроле. У него создан штаб, я бываю приглашена на заседания, и там идет полная информация, поиск всех людей, которые пропали без вести", – отметила омбудсмен, заверив, что находится на постоянной связи с главой региона.

Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. На сегодняшний день подготовка к мероприятию вышла на финальную стадию, предполагающую утверждение списков военнослужащих и гражданских лиц.

Омбудсмен уточнила, что речь идет об очень значимом обмене. Однако она отказалась назвать точные сроки, чтобы избежать срыва договоренностей.

Читайте также


политика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика