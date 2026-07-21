Лантратова рассказала об освобождении всех находившихся в плену курян

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, в настоящее время новые данные о курянах, удерживаемых в плену, отсутствуют. Тем не менее остаются пропавшие без вести, их поиск продолжается.

"Александр Евсеевич Хинштейн, губернатор Курской области, держит эту историю на постоянном контроле. У него создан штаб, я бываю приглашена на заседания, и там идет полная информация, поиск всех людей, которые пропали без вести", – отметила омбудсмен, заверив, что находится на постоянной связи с главой региона.

Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. На сегодняшний день подготовка к мероприятию вышла на финальную стадию, предполагающую утверждение списков военнослужащих и гражданских лиц.

Омбудсмен уточнила, что речь идет об очень значимом обмене. Однако она отказалась назвать точные сроки, чтобы избежать срыва договоренностей.