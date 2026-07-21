Верховный суд РФ признал экстремистскими группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

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Верховный суд России (ВС РФ) признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), которые стояли за атаками на информационные структуры России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Было установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" входит в неформальную организацию "Супраціў" ("Сопротивление"), главной целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии. "Сопротивление" сотрудничает с организацией "Полк имени Кастуся Калиновского" (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), которая занимается вербовкой для участия в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ. Кроме того, "Киберпартизаны BY" аффилированы с подразделением информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Группировка Silent Crow, ранее использовавшая наименования CyberWar и Cyber LegionsUA, в свою очередь, представляет собой проукраинское объединение анонимных политически мотивированных хакеров-активистов. Они совершают компьютерные преступления против национальной безопасности РФ. Основная цель – нанесение ущерба российским государственным органам, компаниям и критической информационной инфраструктуре.

Обе группировки совместно проводили кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем.

Постановление суда вступает в силу немедленно.

Ранее ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации "Союз украинцев России". Основаниями стали многочисленные нарушения, не устраненные организацией, и несоответствие ее устава российским законам. Представители Союза не явились в суд, но признали нарушения.