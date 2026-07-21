Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 13:03

Технологии

Верховный суд РФ признал экстремистскими группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России (ВС РФ) признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), которые стояли за атаками на информационные структуры России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Было установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" входит в неформальную организацию "Супраціў" ("Сопротивление"), главной целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии. "Сопротивление" сотрудничает с организацией "Полк имени Кастуся Калиновского" (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), которая занимается вербовкой для участия в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ. Кроме того, "Киберпартизаны BY" аффилированы с подразделением информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Группировка Silent Crow, ранее использовавшая наименования CyberWar и Cyber LegionsUA, в свою очередь, представляет собой проукраинское объединение анонимных политически мотивированных хакеров-активистов. Они совершают компьютерные преступления против национальной безопасности РФ. Основная цель – нанесение ущерба российским государственным органам, компаниям и критической информационной инфраструктуре.

Обе группировки совместно проводили кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем.

Постановление суда вступает в силу немедленно.

Ранее ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации "Союз украинцев России". Основаниями стали многочисленные нарушения, не устраненные организацией, и несоответствие ее устава российским законам. Представители Союза не явились в суд, но признали нарушения.

Читайте также


судытехнологииполитика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика