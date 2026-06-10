Верховный суд ликвидировал организацию "Союз украинцев России"

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Верховный суд России удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийской общественной организации "Союз украинцев России", передает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Из озвученного иска стало известно, что созданная в 2013 году организация допускала многочисленные нарушения, которые так и не были устранены. Кроме того, "Союз украинцев России" не подтвердил общероссийский статус.

Некоторые из положений устава организации противоречили законам России, при этом ранее ее деятельность была приостановлена. Представители Союза в суд не явились, но в своем заявлении отметили, что признают требования иска и указанные нарушения.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate. Утверждалось, что организация искажала исторические события и факты, навязывала россиянам антироссийскую пропаганду и разжигала межнациональную вражду.

