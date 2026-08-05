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05 августа, 19:44

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве 6 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем в Москве в четверг, 6 августа. Сообщение распространила пресс-служба метеоучреждения.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00. Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.

Кроме того, в регионе с 12:00 6 августа до 18:00 пятницы, 7-го числа, будет действовать желтый уровень опасности из-за жары.

В четверг в Москве прогнозируется пик жары. В светлое время суток воздух прогреется до 27–29 градусов. Значения на пару градусов превысят норму.

В пятницу синоптики не исключили поднятия столбиков термометров до отметки в 31 градус. Высокие показатели в этот день будут сопровождаться кратковременными осадками, грозой и усилением ветра.

В свою очередь, в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, воздух максимально прогреется до 28 и 27 градусов соответственно.

Синоптик рассказал о погоде в Москве 6 августа

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