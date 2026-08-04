Новая волна жары может прийти в Москву на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели, заявила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что в следующую пятницу и субботу (14 и 15 августа. – Прим. ред.) вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до 30 градусов", – рассказала синоптик.

При этом Позднякова отметила, что в течение августа температура будет постепенно снижаться. Поэтому первая неделя месяца, вероятно, окажется самой теплой.

В то же время в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с полудня среды, 5 августа, до 18:00 пятницы, 7 августа. В дневные часы ожидается жаркая погода, максимальная температура воздуха достигнет 30–32 градусов.

По данным синоптиков, погоду в столичном регионе на этой неделе определяет антициклон с Балтики, который постепенно займет всю Центральную Россию.