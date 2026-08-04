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04 августа, 16:53

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The Verge: консоль Microsoft Project Helix сможет запускать игры всех поколений Xbox

Новая консоль Microsoft Project Helix сможет запускать игры всех поколений Xbox

Фото: 123RF.com/vfhnb12

Новая игровая консоль Microsoft под кодовым названием Project Helix получит расширенную обратную совместимость и сможет запускать игры для оригинальной Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series, а также компьютерные проекты. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

Microsoft планирует постепенно переносить игры первых двух поколений Xbox на ПК, портативные устройства и Project Helix. При этом доступность отдельных проектов будет зависеть от решений правообладателей. Издателям предстоит самостоятельно разрешать выпуск игр, определять их стоимость и решать, будут ли они включены в подписку Game Pass.

Кроме того, компания работает над программой перевода дисковых версий игр для Xbox One и Xbox Series в цифровой формат. Для участия в ней также потребуется согласие издателей.

Ранее Microsoft объявила о повышении цен на приставки Xbox по всему миру. Модели с памятью 512 Гб подорожали на 100 долларов, с памятью 1 Тб – на 150 долларов, а устройства с 2 Тб больше не продаются. В компании объяснили это ростом цен на накопители и оперативную память более чем в 2,5 раза и ожиданием повторного удвоения к осени.

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