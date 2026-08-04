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04 августа, 17:36

Происшествия

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС снова оказалось прервано

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская АЭС вновь оказалась временно отключенной от внешнего электроснабжения. Это уже 24-й случай с начала конфликта на Украине, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

В агентстве уточнили, что во второй половине дня 4 августа было потеряно соединение станции с единственной оставшейся работающей линией электропередачи "Ферросплавная-1". Аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное питание. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее украинский беспилотник ударил возле реакторного отделения третьего энергоблока ЗАЭС. При этом удар пришелся в нескольких метрах от места, где проводится перемещение персонала.

При этом ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи. Отсутствие второй действующей линии создает повышенные риски для безопасной эксплуатации станции.

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