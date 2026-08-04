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04 августа, 17:46

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Parisien: человеческие останки нашли в Сене у Эйфелевой башни

Человеческие останки нашли в Сене у Эйфелевой башни

Фото: 123RF.com/neydt

Речная полиция Франции обнаружила человеческие останки в водах Сены в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на источник.

Находка была сделана 2 августа во время учебных занятий на реке у порта Бурдонне. Водолазы подняли со дна несколько сильно поврежденных человеческих костей, в том числе нижнюю челюсть с зубами.

Сотрудники речной полиции передали останки представителю уголовной полиции. Прокуратура Парижа уведомлена о происшествии, ведомство подтвердило начало расследования. Специалисты проведут антропологическую экспертизу, которая поможет установить происхождение и возраст останков.

Журналисты отметили, что это не первый случай обнаружения погибших в Сене. В декабре 2025 года у моста Пон-Неф нашли тело без руки и с двумя ранами в области груди.

Ранее в США спустя 40 лет опознали останки женщины, которая пропала без вести в 1985 году. Их обнаружили каякеры во Флориде. Выяснилось, что погибшей является 23-летняя Роуз Мари Гейхарт.

По словам сестры пропавшей, жители трейлерного парка неоднократно слышали ссоры в доме Гейхарт. Также, по имеющимся данным, девушка могла быть беременна и хотела вернуться домой.

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