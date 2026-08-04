Путин подписал закон о регистрации рождения детей после смерти отца с использованием ЭКО

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Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок государственной регистрации рождения детей, появившихся на свет с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти отца. Документ опубликован на портале правовых актов.

Изменения вносятся в закон "Об актах гражданского состояния". Они уточняют перечень документов, которые необходимо представить при подаче заявления о рождении ребенка, а также порядок записи фамилии, имени и отчества в таких случаях.

Согласно новым нормам, вместе с заявлением о рождении ребенка потребуется предоставить документ из медицинской организации, где применялись ВРТ. Он должен подтверждать использование биологического материала супруга матери. Кроме того, понадобится нотариально удостоверенное согласие супруга на то, чтобы быть записанным отцом ребенка в книге записей рождений, а также его согласие на присвоение ребенку имени и фамилии либо на присвоение имени и фамилии по выбору матери.

Сведения об отце будут вноситься в запись акта о рождении на основании свидетельства о заключении брака родителей, документа из медицинской организации и нотариально заверенного согласия супруга матери. Выбор отцом имени и фамилии ребенка также подтверждается нотариально удостоверенным согласием.

Ранее Совфед одобрил закон о выплатах страховой пенсии по потере кормильца детям, рожденным с помощью ЭКО, через 300 дней после смерти отца. Размер ежемесячных выплат составит 7 689,83 рубля для обычных детей, 21 177,59 для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов, 17 648,24 для инвалидов I и II групп, 7 500,53 для инвалидов III группы. Пенсию назначат, если отец при жизни выразил намерение иметь детей и отцовство подтверждено судом.